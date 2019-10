"Kommissar Rex": Kanadisches Remake kommt im Herbst

Kommissar Rex ermittelt nun in Kanada: " Hudson & Rex", das Remake der österreichischen Kultserie, startet am 26. November auf TNT Serie (empfangbar via Sky) und ist immer dienstags (21.45 Uhr) in Doppelfolgen zu sehen.

Detective Charlie Hudson ( John Reardon) und der Deutsche Schäferhund Rex (Diesel vom Burgimwald) gehen darin zusammen auf Verbrecherjagd. Schäferhund Diesel ist übrigens ein direkter Nachkomme des ersten Rex-Darstellers. Die erste Staffel der Crime-Serie " Hudson & Rex" zählt 16 Episoden, die zweite Staffel läuft aktuell in Amerika.