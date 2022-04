"Kids' Choice Awards": Eine Gala mit viel grünem Schleim

Mehrere Superstars sind bei den "Kids' Choice Awards" in der Stadt Santa Monica nahe Los Angeles am Samstagabend (Ortszeit) mit grünem Schleim übergossen worden – als Zeichen der Anerkennung. Zu den Preisträgern der Gala zählten etwa der britische Schauspieler Tom Holland, der US-Schauspieler Joshua Bassett und die Jury der Talentshow "America's Got Talent", zu der das deutsche Model Heidi Klum gehört.