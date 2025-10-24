Vollständig KI-generierte Satiresendung kommt ins Puls-4-Programm

Es soll eine Initialzündung für eine "ganz neue Art von Content in Österreich" sein: Puls 4 hebt eine rein KI-generierte Satiresendung in sein Vorabendprogramm.

"kudlmudl.ki" startet bereits am Sonntag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr und ist künftig wöchentlich zu sehen - auch auf der Streamingplattform Joyn. Im Rahmen des dreiminütigen Formats werden laut Aussendung die kreativen Möglichkeiten von KI ausgelotet und beleuchtet, was Österreich bewegt und ausmacht. Als Produzenten agieren Leo Baucher und Oliver Svec, wobei: "Alle kreativen Prompting-Nerds sind herzlich eingeladen, Clips zu dieser Sendung beizutragen", hielt Svec fest.