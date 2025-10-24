Vollständig KI-generierte Satiresendung kommt ins Puls-4-Programm
Es soll eine Initialzündung für eine "ganz neue Art von Content in Österreich" sein: Puls 4 hebt eine rein KI-generierte Satiresendung in sein Vorabendprogramm.
"kudlmudl.ki" startet bereits am Sonntag, 26. Oktober, um 19.30 Uhr und ist künftig wöchentlich zu sehen - auch auf der Streamingplattform Joyn. Im Rahmen des dreiminütigen Formats werden laut Aussendung die kreativen Möglichkeiten von KI ausgelotet und beleuchtet, was Österreich bewegt und ausmacht. Als Produzenten agieren Leo Baucher und Oliver Svec, wobei: "Alle kreativen Prompting-Nerds sind herzlich eingeladen, Clips zu dieser Sendung beizutragen", hielt Svec fest.
Klar ausgewiesen
Dass die Sendung KI-generiert ist, soll klar ausgewiesen werden. Auch wurde versichert, dass alle Schritte bis zur Ausstrahlung der Sendung unter menschlicher Kontrolle erfolgen. Zudem bekennt man sich zu folgenden Inhalten: "Neben sehr menschlicher Unterhaltung aus Österreich für Österreich, umfassenden News & Nachrichten, wo weiterhin Information und der gemeinsame Kampf gegen Fake-News und Desinformation im Vordergrund stehen, entstehen durch KI ganz neue Formatmöglichkeiten im Entertainment-Bereich."
