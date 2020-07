"Journalist": Zwei KURIER-Redakteure unter den besten 30

Das Branchenmagazin Der Österreichische Journalist hat wieder seine Auswahl der besten Journalisten unter 30 veröffentlicht. Mit Armin Arbeiter und Julia Pfligl sind in diesem Jahr zwei KURIER-Journalisten in der Liste der „30 Besten unter 30“ vertreten. Arbeiter (29) schreibt für die Außenpolitik, Pfligl (29) ist Redakteurin in der Lebensart. Chronik-Redakteurin Teresa Sturm (29) wurde ehrend erwähnt.

Die gebürtige Niederösterreicherin Julia Pfligl absolvierte nach ihrem Journalismus-Studium an der FH Wien Praktika u. a. bei Woman, Gala und Presse am Sonntag und ist seit 2014 fix beim KURIER. Armin Arbeiter, gebürtiger Tiroler, studierte ebenfalls Journalismus an der FH Wien, war zwei Jahre beim Bundesheer (u. a. am Golan) und ist seit 2018 beim KURIER angestellt.