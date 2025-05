Hugo Portisch Preis 2025: Stärkung des "Demokratie-freundlichen Journalismus"

"Bleiben Sie unbequem"

In einer Videozuspielung hielt Medienminister und Vizekanzler Andreas Babler fest, „In einer Zeit, in der Fakten immer öfter angezweifelt werden und Journalistinnen und Journalisten zunehmend unter Druck geraten, ist dieser Preis wichtiger denn je. Er erinnert uns daran, dass Pressefreiheit kein Selbstläufer ist. Sie muss Tag für Tag geschützt, gestärkt und gelebt werden." Babler empfahl im Sinne Hugo Portischs: "Bleiben Sie unbequem, bleiben Sie präzise und bleiben Sie dran.“

Puls4-Infochefin Corinna Milborn überreichte den Hauptpreis an Reporter Seifert. „Thomas Seifert ist seit mehr als 25 Jahren unermüdlich dort, wo es im Gebälk der Gegenwart kracht, mitten in den Krisen, seien es Kriege, seien es Finanzkrisen", sagte sie. "Er beobachtet und dokumentiert ohne vorgefasste Thesen und setzt seine enorme Erfahrung ein, um aus den Informationsstücken eine Geschichte zu schreiben und eine Erklärung zu liefern. So wie Hugo Portisch uns die große Zeitenwende 1989 erklärt hat, ist Thomas Seifert an den Frontlinien der derzeitigen Zeitenwende und sorgt dafür, dass wir nicht nur wissen, was geschieht – sondern verstehen, warum.“