Horst-Knapp-Preis an Andrea Hodoschek

Aber es geht nicht nur um die Politik. Auch große Unternehmen setzen ihre Marktmacht wesentlich ungenierter ein. Eine Meldung, deren Relevanz höchstens eine Kurznotiz wert ist, wird dann zu einer Doppelseite aufgeblasen. Man kann es sich nicht leisten, Inserenten oder gar Großinserenten zu verlieren oder versucht durch Anbiederung, die den Lesern gegenüber nicht als kommerzieller Inhalt deklariert ist, welche zu bekommen. Manche Medienunternehmer haben es dabei zur Meisterschaft gebracht.

All das geht zu Lasten der Kunden, der Leser. Und es geht zu Lasten der Journalisten. Es macht mich traurig, dass viele meiner Kolleginnen und Kollegen jungen Menschen heute davon abraten, in den Journalismus zu gehen. Für mich ist Journalismus immer noch ein Traumberuf, aber ich verstehe, wenn die Skepsis überwiegt.

Die Schere im Kopf, den vorauseilenden Gehorsam, hat es immer gegeben, da gibt es nichts zu beschönigen. Doch beides ist größer geworden. Wer um seine Existenz fürchtet, hat oft Angst und ist williger. Ich darf dazu meinen Herausgeber, Dr. Helmut Brandstätter, zitieren, der vergangene Woche in seiner Rede zum Ari-Rath-Ehrenpreis, Journalisten dazu aufrief, keine Angst zu haben. 'Ich habe keine Angst – wir haben keine Angst', nur so können wir dagegen halten.

Der KURIER hat bis heute eine solide Eigentümerschaft, die Qualitätsjournalismus hoch hält und der Mannschaft die Ressourcen dafür gibt und sie vor Interventionen schützt. Dafür möchte ich mich an dieser Stelle sehr herzlich bedanken. Ich hoffe, das bleibt so. Denn niemand kann sagen, wie sich Mehrheitsverhältnisse in Medien in den nächsten Jahren verändern und was die Folgen sein werden.

Wir brauchen aber auch ihre Unterstützung. Hier ist ein Teil der österreichischen Wirtschaftselite versammelt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Ihnen die Zukunft des Qualitätsjournalismus egal ist. Was der Boulevard bis jetzt gezeigt hat, das war erst der Anfang. Es geht noch viel schlimmer, glauben Sie mir.

Zum Abschluss möchte ich mich noch ganz besonders bei meinem Mann bedanken, Herrn Prof. Hans-Jürgen Pollirer, der mich immer, und ich betone, immer, vorbehaltlos unterstützt hat. Ich befürchte, es ist auch nicht ganz leicht, mit einer Journalistin verheiratet zu sein."