Heute im TV: Ermittlungen im „finsteren Tal“ mit Obonya, Hatzl und Beutler

Polizist Franz Robanegg ( Obonya) übernimmt die Ermittlungen. An der Stelle, an der Brauner angeschossen wurde, finden die Ermittler schließlich die Leiche einer Frau. Es handelt sich um eine Geologin, die ein Gutachten ihres Mannes Thomas Ortlauer ( Hatzl) überprüfen sollte. Offenbar hat er sich für ein fehlerhaftes Gutachten bestechen lassen. Im Zuge der Ermittlungen brechen tiefe Familienkonflikte auf. Zu Beginn frönt Brauer mit seiner Urlaubsbekanntschaft ( Beutler) dem Alkohol – und am Schluss hat diese den Finger am Abzug. Wen es trifft?