Helene Fischer löste Wettschuld ein: "Damit erfüllt, lieber Thomas"

Was zunächst die TV-Zuseher irritierte, stellte sich schließlich als Gag heraus: Helene Fischer und Shirin David haben in der am Montagabend in ORF 2 ausgestrahlten "Helene Fischer Show" ihre Wettschuld aus Thomas Gottschalks letzter "Wetten, dass..?"-Show eingelöst. Gerade erst hatten die beiden die neue Version von "Atemlos" gesungen, als Fischer erzählte: "Wir haben Ende November unsere "Atemlos"-Premiere gemeinsam in der "Wetten, dass..?"-Sendung gefeiert. Das letzte Mal, dass Thomas Gottschalk moderiert hat."