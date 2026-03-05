Serie „DTF St. Louis“: Aus ein bisschen Spaß wird bitterer Ernst

In einer Vorstadtgegend von St. Louis freunden sich Wettermoderator Clark Forrest ( Jason Bateman ) und Gebärdendolmetscher Floyd (David Harbour) an. Beide langweilen sich in ihren Ehen, Floyd hat zudem Geldprobleme.

Außerehelicher Sex

Zuerst empfiehlt ihm Forrest das harmlose Familienspiel Hedbanz, um den Alltag aufzupeppen, bald erzählt er ihm aber von der Dating-App "DTF St. Louis" („down to fuck“). Es kommt zu außerehelichem Sex, wobei Forrest den anonymen Bereich verlässt und sich an Floyds Frau Carol (Linda Cardellini) heranmacht.

Die skurrile Gesellschaftssatire entpuppt sich bald als Kriminalrätsel. Denn Floyd ist bei einem geheimen Treffen gestorben. In Rückblenden wird erzählt, wie es dazu gekommen ist – mit einer großartigen Besetzung, die durch Steven Conrads schräge Dialoge reichlich Futter erhält.