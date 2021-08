Hape Kerkeling geht in neuer TV-Show auf Reisen

Neuigkeiten zum TV-Comeback von Hape Kerkeling: Er reist für den Fernsehsender Vox durch die kleinsten Staaten Europas. In "Hape und die 7 Zwergstaaten" wird Kerkeling aus Andorra, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Monaco, San Marino und dem Vatikan berichten. Das Ganze soll im Spätherbst dieses Jahres ausgestrahlt werden, wie Vox am Dienstag berichtete. Dann soll auch das Lese-Format "Ein Abend mit Hape Kerkeling" laufen.

Der 56-Jährige, der damit seine TV-Abstinenz beendet, hat sich laut Vox als Reisereporter das Ziel gesetzt, die "DNA" der Mini-Länder zu erkunden. "Wie sind diese Staaten entstanden? Warum können sie bis heute existieren? Was ist ihr Geheimnis? Wie ticken Land und Leute? Hape beantwortet diese Fragen auf seine ganz eigene Art und Weise lustig, ehrlich und informativ – und macht die kleinen Länder ganz groß", so die Sender-Mitteilung.

Rückblick auf eine lange Karriere

In "Ein Abend mit Hape Kerkeling" liest Hape Kerkeling am 23. und 24. September im Hansa-Theater in Hamburg aus seinem neuen Buch "Pfoten vom Tisch! Meine Katzen, andere Katzen und ich" ein paar Auszüge vor – und stellt sich am 25. September den Fragen von Journalistin und Moderatorin Dunja Hayali. Dann will der Komiker auch auf seine lange Karriere zurückblicken.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Vox und zwei Sendungen, die wie die Faust aufs Auge zu mir passen", sagte Hape Kerkeling zu den Formaten. "Reisen, meine Katzen und meine TV-Karriere haben mein Leben geprägt, verändert und sind immer ein großes Abenteuer. Jetzt startet mit der Reise durch die sieben Zwergstaaten das nächste große Abenteuer und ich werde im Rahmen von "Ein Abend mit Hape Kerkeling" auf vergangene zurückblicken – bei Vox. Ich freue mich sehr, dass es jetzt losgeht."

"Vox und Hape Kerkeling verbindet nicht nur die große Leidenschaft für gute Unterhaltung, sondern auch die für Menschen, Tiere und das Reisen", ergänzte Vox-Geschäftsführer Sascha Schwingel.