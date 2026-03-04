"Game of Thrones"-Kinofilm geplant: Warner-Übernahme als Restrisiko

Das Filmstudio Warner Bros. hat einem Bericht zufolge einen Kinofilm zur Erfolgsserie "Game of Thrones" in Arbeit. Wie das US-Branchenblatt The Hollywood Reporter berichtet, ist Produzent und Drehbuchautor Beau Willimon, der die Arbeiten an der Netflix-Erfolgsserie "House of Cards" leitete, mit der Umsetzung betraut.

Das Magazin hatte kürzlich in einer Titelgeschichte mit "Game of Thrones"-Erfinder George R. R. Martin angedeutet, dass es einen solchen Film geben könne. Auch der Sender HBO entwickle eine neue Serie. In dem Kinofilm soll es um die Eroberung von Westeros durch Targaryen-König Aegon I gehen, der die Targaryen-Dynastie in den Sieben Königslanden begründete. Ob das Projekt umgesetzt wird, soll angesichts der milliardenschweren Übernahme durch Paramount Skydance aber noch nicht komplett sicher sein.