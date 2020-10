Fortsetzung von "Der Prinz aus Zamunda" startet im Dezember auf Amazon Prime

Es ist eine jener Komödien, die die 80er Jahre mitgeprägt haben: Eddie Murphy spielte in "Der Prinz aus Zamunda" (1988) einen afrikanischen Prinz auf Brautsuche in Amerika. Nun kommt die Fortsetzung - und zwar ins Streaming-Angebot von Amazon Prime. Dort startet der zweite Teil (Originaltitel: "Coming To America") im Dezember. Amazon Prime ließ sich das 125 Millionen Dollar kosten, berichtet NME. Murphys Prinzenrolle soll in dem Film draufkommen, dass er einen Sohn in Amerika hat.