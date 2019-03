Florian Teichmeisters Fall für Hartgesottene

„Die Rolle ist nach wie vor einfach ein riesiger Glücksfall“, erklärt Teichmeister. „ Bad Gastein war natürlich von den geografischen Gegebenheiten einerseits beeindruckend, andererseits eine Herausforderung. Mit dem Rollstuhl stößt man da schon an seine Grenzen.“ Außerdem tue sich in der Rolle für Major Peter Palfinger so viel an persönlicher Weiterentwicklung in dieser Folge, „das ist sehr befriedigend mitzuerleben und mitzugestalten. Er lernt viel dazu und findet auch eine Freundschaft, in der er sich endlich gut aufgehoben fühlt“, so Teichmeister weiter.

Weil „Die Toten von Salzburg“ auch in Deutschland erfolgreich sind – im Jänner übertrumpfte das ZDF damit das RTL-„ Dschungelcamp“ – sind weitere Ausgaben längst auf Schiene. Der fünfte Teil „Wolf im Schafspelz“ soll noch 2019 im ORF zu sehen sein. Die Dreharbeiten zum sechsten Film sollen im Frühjahr über die Bühne gehen.