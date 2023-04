Finanzielle Situation angespannt: Arbeit des Presserats in Gefahr

"Grundfalsch"

"In einer Zeit, in der die Verlotterung des politischen und öffentlichen Diskurses zu recht beklagt wird, ist dem Presserat die Zähne zu ziehen eine grundfalsche Entscheidung. Ich frage mich, ob es Unwissenheit oder Unwillen der Regierung ist", sagte Andreas Koller, Sprecher des Senats 2 des Presserats und Präsident des Presseclub Concordia. Die Medienpolitik befinde sich "völlig auf dem falschen Dampfer". Der Staat müsse die Rahmenbedingungen für eine funktionierende Selbstkontrolle der Medienbranche bereitstellen. "Ein Land, das 30 Millionen Euro für einen absurden Fonds für die angeblichen Opfer der Corona-Politik aufbringt, sollte es schaffen, mit einem Bruchteil dieses Geldes den Presserat ordentlich auszustatten", spielte Koller auf die jüngste Ankündigung der niederösterreichischen Landesregierung an.

Die öffentliche Förderung macht in etwa drei Viertel der finanziellen Mittel des Presserats aus. Der Rest stammt von den Mitgliedsbeiträgen der Trägerorganisationen. Sich um eine alternative Finanzierung zu bemühen sei "heikel", so Warzilek. Bei Geld vonseiten der Wirtschaft - etwa in Form von Spenden - bestehe die Gefahr von Einflussnahme. So treffe man schließlich auch Entscheidungen zur korrekten Trennung von Werbung und redaktionellen Inhalten. Beiträge von den beaufsichtigten Medien einzuheben, mache ebenfalls keinen schlanken Fuß, weil man so abhängig von jenen wäre, die man kontrolliert. Zudem leisten die Medienhäuser bereits ihren Beitrag, indem sie Journalistinnen und Journalisten für die Arbeit in den drei Senaten des Presserats zur Verfügung stellen. Diese arbeiten ehrenamtlich und bekommen für die Sitzungen und zur Vorbereitung darauf von ihren Arbeitgebern Arbeitszeit zur Verfügung gestellt. "Wir verlangen vom Staat, seinen Beitrag zu leisten", stellte Koller klar. Dabei sei auch die Einführung einer Klausel, die eine automatische Inflationsanpassung wie in Deutschland vorsieht, wünschenswert, um nicht alle paar Jahre zum "Bittsteller der Politik" zu werden.