"Der Alte"-Star Rolf Schimpf 100-jährig gestorben

Keiner war länger „Der Alte“: Rolf Schimpf spielte in 21 Jahren 222 Mal den Hauptkommissar Leo Kress in der ZDF-Krimireihe. Er war ein Ermittler ohne Starallüren und Actiongehabe - aber mit seiner trockenen Art höchst beliebt. Schimpf war schon 83 Jahre alt, als er sich 2007 in Pension schicken ließ. Nun ist Schimpf 100-jährig gestorben.