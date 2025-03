Aus für "Late Night Berlin": Entertainer Klaas ist "fertig mit Late Night"

Entertainer Klaas Heufer-Umlauf hat überraschend Schluss gemacht mit seiner Talkshow "Late Night Berlin" . Das wurde bei der ProSieben-Sendung am Dienstagabend verkündet, die nur weniger als 15 Minuten dauerte. Eingeläutet wurde die Ankündigung von einem Einspieler über die Geschichte der Talkshow generell und die Jahre von "Late Night Berlin".

Für ein neues Projekt ließ sich Klaas aber eine Hintertür offen: Nach seinem Abgang aus dem Studio war zu sehen, wie der 41-Jährige zu den Klängen des Classic-Rock-Hits "Don't Stop Believin'" ein Diner betritt. Nach und nach findet sich Berliner Show-Prominenz an den Tischen ein. Ihm gegenüber setzt sich Talkshow-Moderatorin Anne Will und fragt ihn nach seinen Zukunftsplänen. Klaas schweigt. Eine Andeutung im Abspann gab es jedoch. Der Abschiedsdank an das Publikum flimmerte und wurde von dem Datum "22. April 2025" unterbrochen - ebenfalls ein Dienstag.