Medien

Silbereisen bleibt für zwei weitere Jahre an Bord des "Traumschiffs"

Silbereisen bleibt für zwei weitere Jahre an Bord des "Traumschiffs"
Übernahm Kapitänsrolle 2019 von Sascha Hehn.
27.01.26, 10:24

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Kommentare

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Der Käpt'n bleibt an Bord des ZDF-"Traumschiffs": Florian Silbereisen schlüpft für zwei weitere Jahre in die Rolle von Max Parger. "Als Kapitän prägt er das Erfolgsformat maßgeblich und die anhaltend positive Resonanz der Reihe – auch bei jüngeren Zuschauerinnen und Zuschauern – bestätigt die erfolgreiche Zusammenarbeit", teilte das ZDF auf Anfrage mit. Er bleibe der Serie in diesem und im nächsten Jahr verbunden.

Eine Liebeserklärung: Warum wir das Traumschiff brauchen

Die erste Folge der "Traumschiff"-Serie lief 1981 im ZDF, Silbereisen hatte die Kapitänsrolle 2019 von Sascha Hehn übernommen. Der TV-Dauerbrenner zählt zu den Erfolgsformaten des öffentlich-rechtlichen Senders. Auch im ORF sticht das "Traumschiff" wiederholt in See.

Agenturen  | 

Kommentare