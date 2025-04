Der private Peter Rapp: Persönliche Erinnerungen an eine TV-Legende

Ein Zirkuspferd, was doch etwas eleganter als Rampensau klingt – das Licht geht an, die Musik ertönt, und sogar ein älterer Gaul ist urplötzlich in jugendlicher Höchstform.

Nein, kuschelig war er nie. Lieber hielt er es mit der Warnung des Größten, Hans-Joachim Kulenkampff ( 1998): „Allzu viel Popularität macht unbeliebt.“ Noch einmal Dvorak: „Rapp war schon als Kind am liebsten einsam. Dabei hat er so vielen Menschen mit seinem überragenden Talent Liebe und Segen gespendet.“

Sein Wegbegleiter über Jahrzehnte, Felix Dvorak (88), erwähnte – in Rapps allerletzter Sendung („Als wäre es gestern gewesen“, zum 80er 2024) – gegenüber ORF-Komoderator Johannes Hoppe (64), übrigens ohne jeden Anflug von Ressentiment, nur wahrheitsgemäß: „Der Peter hatte nie Freunde.“ Wie er das meinte? „Er hatte keine Freunde, weil er keine brauchte. Seine einzigen Freunde waren die Kameras.“ Dvorak bewunderte auch stets Rapps Schlagfertigkeit, also die Fähigkeit und Bereitschaft, verbal hinzuhauen: „Wer sich aufspielte oder wen er nicht mochte, den hat er sofort eiskalt auf Null gestellt.“

Wenn ihn ein Funktionär (wie er gerne Intendanten, Abteilungsleiter oder Redakteure als „natürliche Feinde des Moderators“ bezeichnete) einmal nicht als Nummer 1 empfand, dann dachte er sich stets: „Na, der Trottel wird aa no draufkommen.“ Als ich mein allererstes Textbuch für ihn verfasst hatte, ver(sch)wendete er in der Aufzeichnung der Show schnöde keine meiner „Perlen und Pointen“. Ich erlaubte mir, schwer gekränkt, darauf hinzuweisen. Rapp reagierte rücksichtsvoll: „Wos wüllst, Burli, des Wichtigste hob i eh g’nummen.“ Auf die Nachfrage, was er genommen hätte, sagte er: „Guten Abend am Anfang, Auf Wiedersehen am Ende.“ Bei einem Auftritt mit und für Gerhard Bronner tat er tröstlicherweise genau dasselbe, improvisierte aber ebenso meisterlich. Bronner brummelte danach: „Wennst den Text g’lernt hätt’st, müsserst net so genial sein.“

Was in keiner Rappsodie auf den Stegreif-„Champion“ (um, wie zufällig, einen seiner unzähligen Showerfolge einzuflechten) fehlen sollte, ist die späte Einsicht des „Spontifex Maximus“, wie ihn Ex-Unterhaltungschef Peter Hofbauer (79) einmal „adelte“, wonach „mein Mundwerk oft schneller war als mein Hirn“.

War er nun die kalte Hundeschnauze? „Nein, ich hielt es nur immer für unprofessionell, zu zeigen, dass es einem schlecht geht. Und die einzige Beziehung meines Lebens, die funktionierte, war übrigens zu einem Hund.“ Den – vor ihm mit 15 verstorbenen – Fredo hatte Rapp aus einer Budapester Tötungsstation befreit.