Medien unter Druck: EuGH verurteilt Ungarn wegen Lizenzentzugs für Radio

Wegen des Entzugs der Sendelizenz für einen Radiosender hat der Europäische Gerichtshof (EuGH) Ungarn verurteilt. Das Gericht in Luxemburg begründete das Urteil unter anderen mit Verstoß gegen die Meinungsfreiheit. Es geht um den Sender Klubrádió, den wichtigsten unabhängigen Radiosender Ungarns. Dieser hatte 2021 aufgrund einer Entscheidung der von der Regierungspartei Fidesz dominierten Medienbehörde seine Frequenz verloren und sendet seitdem nur mehr online.

Keine Verlängerung der Sendelizenz

Klubrádió wurde damals mit Hinweis auf formelle Verstöße eine Verlängerung der Sendelizenz versagt. Das Unternehmen wurde anschließend auch von der Neubewerbung um die Frequenz ausgeschlossen, mit Verweis auf zu geringe Finanzmittel. Wie der EuGH feststellte, waren die Kriterien, die zum Ausschluss führten, nicht aus den Bewerbungsbedingungen ablesbar. Der Entzug der Sendelizenz durch den Medienrat habe insgesamt gegen den Grundsatz der Verhältnismäßigkeit verstoßen.

Nach Feststellungen des EuGH verletzte Ungarn die in der Charta der EU-Grundrechte verankerte Meinungs- und Informationsfreiheit. Die Verstöße, die Klubrádió vorgeworfen worden seien und die zum Lizenzentzug geführt hätten, seien "entweder geringfügige formale Ungenauigkeiten" oder beträfen Aspekte, "die als solche nicht dazu führen dürften, dass ein Radiosender seine Tätigkeit nicht fortsetzen kann", erklärte das Gericht am Donnerstag zur Begründung.