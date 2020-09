"Star Trek" erweitert die Geschlechtergrenzen: Erstmals in der Geschichte des Enterprise-Universums werden in der nächsten Staffel ein Trans-Charakter und ein nicht-binärer, also abseits der traditionellen Geschlechter, zu sehen sein. Ian Alexander wird als Trans-Mann Gray zu sehen sein, berichtet Variety. Blu del Barrio wird die nicht-binäre Figur Adira spielen.