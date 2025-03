Elton verabschiedet sich von ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?"

Der Entertainer Elton verabschiedet sich nach zehn Jahren aus dem Team der ARD-Quizshow "Wer weiß denn sowas?". Elton werde in einer Extraausgabe am 26. April von Moderator Kai Pflaume mit Überraschungen aus der Sendung verabschiedet, teilte die ARD am Dienstag in München mit. Der 53-jährige Elton erklärte seinen Rückzug damit, in Zukunft schlicht mehr Zeit für seine Familie und sich haben zu wollen.

"Die Entscheidung ist mir alles andere als leichtgefallen", erklärte der Entertainer. Mit seinen Kollegen sei er in den zehn Jahren "zu einem wunderbaren Team" zusammengewachsen. Neben Pflaume war auch Bernhard Hoecker stets mit dabei als Rätselmeister. "Aber ich möchte in Zukunft allgemein etwas kürzertreten und einfach mehr Zeit für meine Familie und Freunde und vor allem für mich haben."

Karrierebeginn bei Stefan Raab

Die Quizsendung hat täglich um 18 Uhr im Schnitt 3,3 Millionen Zuschauer und ist damit mit einer Einschaltquote von 20 Prozent ein Quotengarant der ARD. Die Ausgaben am Samstagabend kommen nach Angaben des Senders auf im Schnitt mehr als fünf Millionen Zuschauer. Die XXL-Varianten der Show sind auch im ORF zu sehen.

Elton begann seine Fernsehkarriere als "Showpraktikant" von Stefan Raab und war über Jahre dessen Sidekick. Zuletzt gehörte Elton auch zur Jury des mehrteiligen deutschen Vorentscheids zum Eurovision Song Contest (ESC). Wegen eines privaten Termins sagte er allerdings das Finale ab.