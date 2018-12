"DSDS" startet im Jänner mit Xavier Naidoo in der Jury

Am 5. Jänner startet RTL die neue Staffel von " Deutschland sucht den Superstar". Als Ober-Juror ist natürlich wieder der 64-jährige Dieter Bohlen mit dabei. Als tatsächliches Schwergewicht der Pop-Branche konnte Deutschlands erfolgreichster Sänger, Produzent und Musik-Dozent Xavier Naidoo als Juror gewonnen werden.Ex-DSDS Sieger und TV-Dauergast Pietro Lombardi (26) sowie Profitänzerin und "Let‘s Dance"-Star Oana Nechiti (30).

Die weiteren Sendungen werden ab Dienstag, den 8. Jänner, dann dienstags und samstags im Wechsel jeweils um 20.15 Uhr gezeigt. Die Jurycastings wurden in Königswinter bei Bonn auf dem Drachenfels, in Lochau am Bodensee und im Hanse Gate Hamburg aufgezeichnet. In den 12 unterhaltsamen Casting-Shows lernt der Zuschauer die ganze Bandbreite der Bewerber kennen. Nur ca. 120 Kandidaten bekommen den begehrten Recallzettel und werden im Recall in Ischgl auf die besten 25 Kandidaten reduziert, die letztlich nach Thailand fliegen. Hier kämpfen sie um den Einzug in die Mottoshows - und vielleicht auch noch um den Sieg.