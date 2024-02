Die Zeit steht still im deutschen Fellner-Projekt

Es ist schon ein ziemlich langer Tag für den Klimakleber auf DE24Live. Schon seit 25. September ist er nämlich „Aufreger des Tages“. „Bei Straßenblockade: Tobender Autofahrer haut Klimakleber Brille aus dem Gesicht“ steht in fetten Lettern, ein wütendes verpixeltes Gesicht mitsamt erhobenem Arm ist auch zu sehen. Allein, auf dem Video dazu ist eindeutig nicht Winter. Und es ist schon eine ganze Menge Superkleber geflossen seit dieser Aktion in Berlin.

Auf der deutschen Variante des Fellner-Mediums OE24 ist die Zeit stehen geblieben. Die Klimakleberkeilerei ist nicht die älteste Geschichte auf der Startseite von DE24Live. Sehr prominent ist da zum Beispiel ein Kommentar, in dem der rechtslastige Journalist Julian Reichelt „11 Minuten Applaus für Merkel“ unverständlich findet – am 26. Juni 2023. Auch die berühmte Löwin, die letzten Sommer in Berlin dann doch nicht ausgebrochen ist, streunt noch auf der Startseite von DE24Live herum. Die Aktualisierung, dass es am Ende doch nur ein schnödes Wildschwein war, hat es dann leider nicht mehr auf die Seite geschafft.

Die aktuellsten Nachrichten stammen – wie der Seitenaufmacher über eine Geiselnahme in Hamburg oder ein Artikel über das Begräbnis von „Friends“-Schauspieler Matthew Perry – aus dem November des Vorjahres. Nun, ganz stimmt das nicht: Es gibt auch einen kleinen Ticker, den man leicht übersehen kann, der tatsächlich aktuelle Nachrichten anzeigt. Klickt man auf eine solche Schlagzeile, landet man freilich in einer Buchstabensuppe, in der man auch die Worte findet: „Fehler in der Applikation“. Aber keine Sorge: „Der zuständige Techniker sei schon informiert.“