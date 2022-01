Die Squadra Azzurra sorgt für Rekord auf der TVthek

Neben dem Live-Stream und Video-On-Demand-Angebot implementierte die ORF-TVthek mehrere Neuerungen, die für zusätzliche Zugriffe sorgten. So ergänzten "Live Spezial"-Services die tagesaktuelle TV-Berichterstattung - etwa mehr als 1.000 unkommentierte Live-Streams von Pressekonferenzen -, wurden neue Videoarchive zu den Themen "Gelebte Inklusion in der Gesellschaft" oder "Die Welt der Medien: Best of DialogForum" zugänglich gemacht sowie eine "News"-Lane auf der Startseite aufgesetzt.