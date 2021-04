Deutschland will mit höherer Förderung mehr große Serien anlocken

Deutschland will mit einer erhöhten Bundesförderung vermehrt große Serienproduktion ins Land holen. Nach einer neu gefassten Richtlinie kann mit bis zu zehn anstelle von bisher vier Millionen Euro künftig ein Viertel der in Deutschland entstehenden Kosten durch Bundesmittel abgedeckt werden. Das kündigte Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) an. Voraussetzung sei, dass die Produktion eine besondere deutsche oder europäische Prägung nachweisen könne.