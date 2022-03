"Es braucht nicht nur neue Männer – auch neue Frauen"

Dennis (41) und Tobias (33) sind Eltern eines Buben und eines Mädchens. Die beiden leben in Köln, sind verheiratet und haben mit einer Leihmutter aus den USA ihren Traum vom Familienglück wahr gemacht (siehe Bild).

In den Augen vieler ist das ein ungewohntes Bild. Aber man muss gar nicht gleichgeschlechtliche Partnerschaften heranziehen, um zu sehen, dass Väter, die einen Kinderwagen schieben, noch immer interessierte Blicke auf sich ziehen.

In der zweiteiligen Doku „Rabenväter oder Super Dads“ (heute, ZDF neo, 20.15 Uhr) geht Collien Ulmen-Fernandes den neuen, vielfältigen Väterbildern nach. Sie erzählt: „Wir haben eine Familie mit zwei Vätern. Wir haben eine Familie, in der er Vollzeit arbeitet. Sie arbeitet Teilzeit. Also eher das klassische Modell. Dann haben wir eine Familie, bei der beide sehr viel beruflich reisen müssen. Und wir haben einen Hausmann dabei.“