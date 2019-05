Brandstätters Blick: Medien ohne Angst – ein Dank an Ari

Der Ari-Rath-Ehrenpreis wurde am 6. Mai verliehen, in meiner Dankesrede ging es um den Zustand des Journalismus im Land. Hier Auszüge, die ganze Rede lesen Sie hier.

Das ist der erste Journalisten-Preis meines langen Berufslebens, vielleicht ist es auch der letzte. Das wäre gar nicht schlimm, Journalisten sollen sich nicht daran gewöhnen, geehrt zu werden, es muss uns genügen, für unsere Arbeit respektiert zu werden. Aber über diesen Ehrenpreis freue ich mich besonders, er ist nach einem Mann benannt, den wir für seinen Lebensweg, seine Leistungen und seine Lebensfreude bewundern(...)

Zuletzt haben mir Kolleginnen und Kollegen verschiedener Redaktionen erzählt, sie würden immer öfter beim Schreiben von Artikeln zumindest kurz daran denken, ob ihnen das schaden könnte – wer wieder anrufen würde – wer wieder versuchen würde, einzugreifen – wer wieder Druck machen würde. Die Regierung will nicht nur regieren, sondern auch mitreden und kontrollieren, was über das Regieren berichtet wird. Aber: Wenn wir beim Schreiben, beim Berichten und Analysieren auch nur einen Gedanken an mögliche negative Auswirkungen unserer Arbeit zulassen, sind wir am Anfang vom Ende der Pressefreiheit(...)

Der 14-Jährige Ari musste aus seiner Heimat flüchten, um sein Leben zu retten, ebenso wie sein Bruder Maximilian und viele andere. „Alles, was mir wichtig war, wurde mir nach dem 11. März 1938 genommen, weil ich Jude war“ schreibt Ari in seinen Erinnerungen. Am 31. Oktober 1938 ist Ari mit zwei Freunden den Nazis nur knapp entwischt, eine Horde von Hitlerjungen, die „Judenbuben, Judenbuben“ riefen, wollten sie zum Arbeitsdienst bringen, am 2. November konnten Ari und sein Bruder den rettenden Zug nach Triest erreichen, um von dort nach Palästina zu gelangen. Was hätte ich gemacht, hätte ich als Jugendlicher mitgeschrien? – Diese Frage hat mich seit meiner Jugend beschäftigt, seit ich ansatzweise versucht habe zu verstehen, was das Nazi-Regime ausgemacht und was es mit Menschen gemacht hat. Dass ich darauf keine eindeutige Antwort geben kann, hat mich immer beschäftigt und in meinem Beruf demütig sein lassen ...

Zeitung gelesen habe ich seit meiner Kindheit. Mein Vater war Generalsekretär der Präsidentenkonferenz der Landwirtschaftskammern, also politisch im Bauernbund aktiv. Aber er brachte alle Zeitungen nach Hause, vom Volksblatt bis zur Arbeiter-Zeitung(...)

