"Bauer sucht Frau": Für die Singles geht es ab sofort ans Eingemachte

Am Mittwoch ist es so weit: Auf ATV starten um 20.15 Uhr die Hofwochen der 19. Staffel von „Bauer sucht Frau“. 230.000 Zuschauer wollten im Juni dieses Jahres die 14 Bauern und eine Bäuerin dieser Staffel via TV-Porträt kennenlernen – und nun geht es für die Singles ans Eingemachte.

Mit an Bord bei der Achterbahnfahrt der Gefühle ist etwa der 40-jährige Weinviertler Marius, der einen Pferdehof besitzt und Ackerbau betreibt. Der leidenschaftliche Tänzer (das sollte bei den Damen kein Nachteil sein) wünscht sich eine lebenslustige Frau an seiner Seite, die mit ihm die Nacht zum Tag macht. Zumindest hin und wieder.