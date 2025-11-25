Am Dienstag wurde der Verkauf und die Übergabe aller Geschäftsanteile der FUNKE-Gruppe an der Austria Medien GmbH und der NKZ Austria-Beteiligungs GmbH an Herrn Dr. Christoph Dichand und seinen Bruder Herrn Michael Dichand plangemäß umgesetzt.

Herr Dr. Christoph Dichand hat damit die Mehrheit und Herr Michael Dichand eine erweiterte Beteiligung an der KRONE-Gruppe erworben.

Der im Juni 2025 vereinbarte und nun endgültig umgesetzte Ausstieg der FUNKE-Gruppe aus den KRONE-Gesellschaften bringt alle Geschäftsanteile der KRONE-Gruppe in das alleinige Eigentum der Familie Dichand und wird in weiterer Folge auch Veränderungen im Aufsichtsrat sowie im Gesellschafterausschuss der Mediaprint-Gesellschaften bringen: Herr Dr. Andreas Urban (FUNKE) scheidet aus dem Aufsichtsrat und dem Gesellschafterausschuss der Mediaprint-Gesellschaften aus.

Neue Mitglieder im Aufsichtsrat und im Gesellschafterausschuss werden zeitnah bestellt.

Darüber hinaus gibt es durch die Transaktion keine Veränderungen in der Mediaprint-Gruppe. Die FUNKE-Gruppe hält weiterhin knapp 50% an der Kurier-Gruppe.