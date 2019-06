Andreas Grubers Romane werden zu neuer Sat.1-Krimiserie

Die Romane des österreichischen Autors Andreas Gruber dienen als Vorbild für eine neue Krimiserie: " Todesfrist", so der Arbeitstitel, soll im Herbst bei Sat.1 starten. Josefine Preuß ("Das Sacher", "Lotta") übernimmt darin die Hauptrolle der Kommissarin Sabine Nemez, die eine Mordserie aufklären muss. Der Privatsender will in der kommenden TV-Saison verstärkt sein Profil mit eigenproduzierter deutscher Fiction schärfen. SAT.1-Geschäftsführer Kaspar Pflüger: "Diesen Herbst erhöhen wir die Schlagzahl deutlich – mehr Filme und neue Bestseller-Reihen mit tollen neuen Figuren und großartigen Schauspielern.“

Abgesehen davon plant der deutsche Privatsender eine ganze Reihe neuer Formate sowie Klassiker. Bemerkenswert: Für das Frühjahr 2020 stellt der Sender etwa ein Comeback von "Big Brother" in Aussicht. Die Reality-Show war im Jahr 2000 zum ersten Mal in Deutschland zu sehen. "Im Frühjahr 2020 wird sich zeigen, dass das Experiment 'Big Brother' nichts von seiner Aktualität eingebüßt hat", kündigt Sat.1 an.

Schon im Herbst schickt SAT.1 die bestens eingeführten Show " The Voice of Germany" auf Sendung. Hier feiern Alice Merton und Sido ihren Einstand als Coaches. Der Sieger-Coach aus Staffel zwei, Rea Garvey, sitzt nach dreijähriger Abstinenz wieder auf dem roten Stuhl. Mark Forster nimmt zum dritten Mal Platz. Michael Patrick Kelly, Yvonne Catterfeld, Sasha und The BossHoss suchen zudem in der zweiten Staffel „The Voice Senior“ Deutschlands größte Gesangstalente ab 60 Jahren. Und im Frühjahr 2020 heißt es in den Blind Auditions ebenfalls wieder „It’s nothing but the voice“ bei „The Voice Kids“.