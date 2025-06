„12 Points“ für sommerliche Kulturevents im ORF

Der Startschuss fällt am 13. Juni mit dem Sommernachtskonzert der Philharmoniker. Am 20. Juni folgt, ebenfalls auf ORF 2, die Sommernachtsgala aus Grafenegg. Das bunte Spektrum reicht über das Praterpicknick der Wiener Symphoniker (27. Juni), bis zum erstmals veranstalteten Staatsopern-Air im Burggarten zum Saisonauftakt des Hauses am Ring (7. September). Weiters zeigt der ORF die Gala „Stars in Gars“ der Oper Burg Gars (10. August). Am 27. Juli feiert ORF III den am 16. August nahenden 65. Geburtstag von Franz Welser-Möst. Von den Salzburger Festspielen zeigt man den „Jedermann“ aus dem Vorjahr (26. Juli), Händels „Giulio Cesare in Egitto“ (8. August in ORF 2, 2. August in 3sat) und Donizettis „Maria Stuarda“ (1. August). Aus Bregenz überträgt man am 16. Juli die Hausoper „Oedipe“. Auch kleinere Klassikevents erlangen nationale Aufmerksamkeit, wenn etwa „Klassik am Traunsee“ (16. Juli), „Holst und Williams von der Styriarte“ (11. Juli) oder Elīna Garančas „Klassik in den Alpen“ (13. Juli) auf die Bildschirme kommen. Beim Carinthischen Sommer gibt Marin Alsop am 23. 8. ihr Abschiedskonzert als Dirigentin des RSO Wien.

Cross-over-Programm bieten das Donauinselfest (20. bis 22. Juni ), das Woodstock der Blasmusik aus Ort/Innkreis (27. bis 29. Juni). Als Vorgeschmack auf ImPulsTanz ist am 7. Juli eine „Lange Nacht des Tanzes“ vorgesehen. Der ORF III Kabarettsommer läuft von 30. Juni bis 25. August.