Medien im Umbruch: Subkultur, schreite voran

Phelps’ frühes Ableben ersparte ihm aber wahrscheinlich das bittere Erlebnis, dass die beste Party einmal zu ende gehen wird: Skateboard-Magazine braucht anno 2019 nämlich keiner mehr.

In den 80er-Jahren waren die Farbfotos in Thrasherund Co. die wichtigste Währung, in den 90ern kamen VHS-Videos dazu, später digitalisierte Versionen ein- un desselben Vorgangs: Ein Skateboarder, stets modisch gekleidet, wirft sich über ein Treppengeländer und versucht, für außenstehende unerklärliche Tricks zu landen. All das wirft für erfolgreiche Athleten genug Geld ab, um sich den Ferrari und die Villa in West Hollywood zu finanzieren.

Preist man den Streetwear-Hype ein, der kulturell eng mit Skateboarding verknüpft ist, wird es noch schillernder: Skater wie Lucien Clarke, die beim Hype-Label Palace unter Vertrag sind, zieren Modestrecken in den vornehmsten Magazinen. An dieser Front beginnt es allerdings zu bröckeln: Denn es gibt Instagram. Das beweisen die Skateboard-Kids, die ihre mit iPhone gefilmten Videos selbst hochladen und Abertausenden Followern vorspielen, ebenso wie Modedesigner, Fotografen und einschlägige Influencer.

Das Hochglanzmagazin für spezielle Interessen wird von der Plattform in rasendem Tempo ausgehöhlt.