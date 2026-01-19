„NÖN TV“ soll laut Bericht vor Verkauf stehen

Nach der Burgenländischen Volkszeitung (BVZ) soll das Niederösterreichische Pressehaus nun auch den Fernsehsender NÖN TV verkaufen. Das berichtet das Branchenmedium Horizont. Die Unterzeichnung des Kaufvertrags soll laut gegenüber Horizont vorerst noch unbestätigten Informationen unmittelbar bevorstehen. Neuer Eigentümer soll Marc Zimmermann, Eigentümer und Gründer der Popup Media Film, werden. Er verhandle über den Kauf, wie aus St. Pölten zu hören ist. Der Sender war 2023 als NÖN-N1-TV präsentiert worden und ist aus N1-TV, Schwechat-TV und RT24 hervorgegangen.

Auch BVZ verkauft

Im Dezember war bekannt geworden, dass die Burgenländische Volkszeitung (BVZ) das Niederösterreichische Pressehaus nach mehr als zwei Jahrzehnten verlässt und zu einem 100-prozentigen burgenländischen Medienunternehmen wird. Im Zuge eines Management-Buy-outs übernimmt Markus Stefanitsch, bisher Geschäftsführer und Chefredakteur, ab 1. Jänner 2026 die Eigentümerschaft, teilte das Unternehmen damals mit. Gert Bergmann, Geschäftsführer des NÖ Pressehauses, erklärte dazu, man habe dem Streben des Teams um Stefanitsch stattgegeben und die BVZ ihnen überlassen.

Das NÖ Pressehaus ist im Besitz des Bistums St. Pölten, des Pressvereins der Diözese St. Pölten und der Raiffeisen Holding NÖ-Wien, Mehrheitseigentümer des KURIER. Im Vorjahr gab es einen Wechsel in der Pressehaus-Geschäftsführung: Gert Bergmann setzt nun einen Sanierungskurs um, nachdem im März das Stammkapital von einer Million auf 35.000 Euro reduziert worden war, um einen Bilanzverlust auszugleichen.

Auch das Gebäude selbst, das Niederösterreichische Presse- und Druckhaus in St. Pölten, wurde seither zum Verkauf angeboten.ley