Mediaanalyse: KURIER entwickelt sich stabil

Die jüngste Mediaanalyse weist dem KURIER eine stabile Entwicklung aus. Zwischen Mitte 2011 und Mitte 2012 kam er auf eine Reichweite von 8 Prozent (2010/2011: 8,2 Prozent). Der Sonntags-KURIER erreichte 10,3 Prozent (statt 10,6). Besonders erfreulich: Die KURIER-Fernsehbeilage tv.wocheverzeichnete ein Plus von 0,6 Prozent. Im Reichweiten-Ranking der Kauf-Tageszeitungen erzielt der KURIER erneut Platz 3; besonders gut kommt er in der Zielgruppe der besser Verdienenden an.

KURIER-Geschäftsführer Thomas Kralinger zu dem Ergebnis: "Gemeinsam mit den kürzlich in der ÖAK veröffentlichten starken Verkaufszahlen – der KURIER konnte als einzige Tageszeitung seine verkaufte Auflage steigern (Mo.–Sa., Kategorie, verkaufte Auflage mit Großverkauf max. 17,5 %, Anm.) – bestätigt unsere Strategie, den KURIER als journalistisch anspruchsvolle und zugleich reichweitenstarke Qualitäts-Tageszeitung zu positionieren."

Bei den anderen Tageszeitungen gab es keine großen Änderungen – einzig die Oberösterreichischen Nachrichten verloren signifikant um minus 0,5 Prozent. Der Standard kam auf 4,8 Prozent (statt 5,1), verlor aber am Wochenende 0,7 Prozent. Die Krone erreichte 38,2 Prozent (statt 37,9) und musste am Sonntag ein Minus von 1,7 Prozent verzeichnen. Die Tageszeitung Österreich verlor am Sonntag 0,9 Prozent. Die Reichweite der Presse lag 2011/’12 bei 3,6 Prozent (statt 3,8), die Kleine kam auf 11,5 Prozent (statt 11,3). News verlor 0,9 Prozent (8,9 statt 9,8 Prozent).