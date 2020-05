Maximilian Schell mit Lungenentzündung in Tiroler Klinik

Der Schauspieler Maximilian Schell liegt mit einer Lungenentzündung im Krankenhaus in St. Johann in Tirol. Das berichten mehrere deutsche und österreichische Medien. Der 83-Jährige war am vergangenen Samstag in einem Kitzbüheler Hotel zusammengebrochen.

Seine Frau, die 35-jährige Sopranistin Iva Mihanovic, sagte dem SonntagEXPRESS: "Wir waren zuerst natürlich geschockt, weil wir überhaupt nicht wussten, was er hatte. Aber inzwischen sind sich die Ärzte sicher, dass es eine akute Lungenentzündung ist." Schell sei auf dem Weg der Besserung. Der 83-jährige Schauspieler, Regisseur und Bühnenautor war für ZDF-Dreharbeiten in Kitzbühel. Er hatte 1962 den Oscar für seine Rolle in "Das Urteil von Nürnberg" erhalten.