Max Reinhardt Seminar: Der Lenz ist da, das Baby folgt

Veronika, der Lenz ist da. Und mit ihm das Frühlingserwachen. Denn, wie es im Schlager aus den 1920ern heißt: „Die ganze Welt ist wie verhext / Veronika, der Spargel wächst.“ Das Gustchen, die Tochter des Majors, verführt sodann ihren Hauslehrer. Die Schwangerschaft müsste eigentlich eine Tragödie von Shakespeare’schem Ausmaß nach sich ziehen.

Allerdings nicht in „Der Hofmeister oder Vorteile der Privaterziehung“ von Jakob Michael Reinhold Lenz aus 1774. Wiewohl sich in der „Komödie“ nicht alles in Wohlgefallen auflöst: Der Theologe Läuffer, der das Gustchen und dessen Bruder Leopold unterrichten sollte, kastriert sich.