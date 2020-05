Karl Philipp Moritz' unvollendet gebliebener „psychologischer Roman“ beschreibt den Werdegang eines jungen Mannes in der Sturm-und-Drang-Zeit, auf der Suche nach dem, was er mit seinem Leben anstellen will. Obwohl der Roman aus dem 18. Jahrhundert ist, hatte ich das Gefühl, die Sorgen und Verwirrungen der Hauptfigur nachempfinden zu können.