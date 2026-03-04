Filmfortsetzung aus der Ukraine: Verführerische Nixe

Von Gabriele Flossmann

Als „Mavka – Hüterin des Waldes“ vor drei Jahren bei uns ins Kino kam, war an eine Fortsetzung nicht zu denken. Denn der damals erfolgreichste Animationsfilm – nicht nur der Ukraine – konnte nach Ausbruch des russischen Aggressionskriegs gegen die Ukraine nur unter schwierigsten Bedingungen fertiggestellt werden. Nun ist sie doch da, die Fortsetzung. Nicht als Animation, sondern als Live-Action-Abenteuer. Wohl kriegsbedingt, muss man leider hinzufügen. Denn viele der Animateure mussten fliehen oder wurden in den Kampf eingezogen.

Dafür behauptet der Realfilm jetzt, die „wahre Legende“ zu erzählen. Inhaltlich ähneln die Filme einander, künstlerisch und in ihrer vermittelten Botschaft trennen sie Welten. Was beide Filme für Zuschauer interessant macht, die in der ukrainischen Mythologie nicht bewandert sind, ist die Begegnung mit allen Fabelwesen, die in der Ukraine bis heute präsent sind.

So wird Mavka als unglaublich schönes, verspieltes Mädchen geschildert, das durch ihren frühen Tod zwischen der physischen und der paranormalen Welt gefangen ist. Der Legende nach lebt sie in den Bergen und Wäldern, hat grünes Haar und einen freien Rücken, unter dem ihre inneren Organe sichtbar sind.

War die Titelheldin des Animationsabenteuers noch eine herzensgute Seele, die Menschen kein Haar krümmen wollte, wenn sie den von ihr gehüteten Wald und die Natur respektierten, so geht es in der als Realfilm gestalteten Fortsetzung deutlich düsterer zu. Denn die grüne Fee lebt hier ihre dunkle Vergangenheit aus.