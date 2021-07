Matt Damon wird wieder zu Jason Bourne

Für Oscar-Preisträger Matt Damon (44) ist es das vierte Mal, sein Kollege Tommy Lee Jones (68) ist neu dabei: Die beiden Hollywood-Stars werden zusammen in einer Fortsetzung des " Bourne"- Agententhrillers zu sehen sein. Wie die US-Branchenblätter Hollywood Reporter und Variety am Dienstag berichteten, ist Paul Greengrass als Regisseur an Bord.

Alicia Vikander und Julia Stiles spielen ebenfalls mit. Der Inhalt des noch titellosen Films, der im Juli 2016 in die Kinos kommen soll, ist unter Verschluss. Die Serie um den Auftragskiller Jason Bourne ist eine der erfolgreichsten Filmreihen der vergangenen Jahrzehnte. Die Filme basieren auf einer Thrillerbuchreihe von Robert Ludlum.

Den bisher letzten Film, "Das Bourne Vermächtnis" (2012), inszenierte Tony Gilroy, erstmals mit Jeremy Renner als neuer Held der Serie. Dreimal spielte Damon ab 2002 in der " Bourne"-Reihe einen unter Amnesie leidenden Auftragskiller der CIA. Nach dem Erfolg des ersten Teiles ("Die Bourne Identität") gab es zwei Fortsetzungen: "Die Bourne Verschwörung" (2004) und "Das Bourne Ultimatum" (2007).