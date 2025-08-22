Mastodon-Gitarrist Brent Hinds (51) stirbt bei Motorradunfall

Wir nutzen künstliche Intelligenz, um Zusammenfassungen unserer Artikel zu erstellen. Jeder Text wird vor der Veröffentlichung von einem Redakteur geprüft.

Die internationale Metal-Szene trauert um Brent Hinds. Der ehemalige Gitarrist und Mitbegründer der US-Band Mastodon ist in der Nacht auf Mittwoch bei einem Motorradunfall in seiner Heimatstadt Atlanta ums Leben gekommen. Hinds wurde 51 Jahre alt. Nach Angaben der Polizei war der Musiker mit seiner Harley-Davidson unterwegs, als ein SUV-Fahrer beim Abbiegen seine Vorfahrt missachtete. Das Fahrzeug erfasste den Gitarristen frontal. Rettungskräfte konnten nur noch seinen Tod feststellen.

Hinds gründete 2000 gemeinsam mit Bill Kelliher, Troy Sanders und Brann Dailor die Band Mastodon. Mit ihrem Debütalbum Remission (2002) erarbeiteten sie sich schnell einen Platz in der internationalen Metal-Szene. Es folgten stilprägende Werke wie Leviathan (2004) und Crack the Skye (2009). 2018 gewann die Band mit dem Album Emperor of Sand einen Grammy für die beste Metal-Performance. Hinds galt als kreativer Motor von Mastodon: Mit seiner markanten Gitarrenarbeit und eigenwilligen Songideen prägte er den unverwechselbaren Sound der Gruppe über mehr als zwei Jahrzehnte. Im März 2025 gaben Mastodon und Hinds offiziell bekannt, sich nach 25 gemeinsamen Jahren einvernehmlich getrennt zu haben.