Dass es nicht nur um coole Kickass-Moves geht, sondern um ein Kindheitstrauma, wird gleich zu Beginn klar: In Ohio von 1995 lebt ein nettes Ehepaar mit seinen zwei Töchtern in einer harmlosen Vororte-Siedlung. Doch ähnlich wie in der Super-Serie „The Americans“ handelt es sich um eine russische Spionfamilie, die under cover in Amerika lebt und bei Entdeckungsgefahr zurück in die Heimat verschwindet. Nur dass die beiden Mädchen dort in eine Spionage-Schule geschickt werden, wo man sie zu Killerinnen ausbildet.

Ihre verdrängte Vergangenheit als russische Agentin bricht 21 Jahre später über die zwischenzeitlich bei den Avengers aktive Natasha herein. Das führt zu interessanten Neuzugängen im Marvel Universum wie etwa mit Florence Pugh als Natashas „Schwester“ Yelena: Zwischen den Frauen kommt es zu hitzigen Kämpfen, aber auch witzigen Dialogduellen, mit denen melancholische Untertöne aufgehellt werden.