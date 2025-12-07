Britischer Dokumentarfotograf Martin Parr ist tot

Der britische Dokumentarfotograf Martin Parr ist tot. "Mit großer Trauer" teilten die Martin Parr Foundation sowie die Agentur Magnum Photos am Nachmittag mit, der Künstler sei am Samstag in seiner Heimat Bristol gestorben.

Er wurde 73 Jahre alt und hinterlässt Frau Susie, seine Tochter Ellen, seine Schwester Vivien und seinen Enkel George. "Die Familie bittet darum, in dieser Zeit ihre Privatsphäre zu respektieren", hieß es in der Mitteilung.