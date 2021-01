Martin Gore solo: Experimente mit dem Heulen der Affen

„Für den ersten Track, den ich für die EP aufgenommen habe, habe ich meine Stimme genommen und mit dem Synthesizer stark verfremdet“, erklärte Gore der Radiostation Worldwide FM. „Herausgekommen ist etwas, das so gar nicht menschlich klang, und mich mehr an das Geheule von Primaten erinnert hat. Weil ich die Howler-Affen kenne, habe ich den Song ,Howler´genannt. Als ich diesen manipulierten Sound meiner Stimme dann auch für einen weiteren Track verwendet habe, dachte ich, ich kann dieses Thema auch auf alle anderen Songs anwenden und allen Affen-Namen geben.“

So heißen die Tracks „Mandrill“ oder „Vervet“ (Südliche Grünmeerkatze). Auf den Albumtitel kam Gore aber erst später. „Ich habe mich dann an dieses Buch von Jared Diamond erinnert“, erzählt er. „Darin bezeichnet er die Menschen als die dritten Schimpansen. Da machte es Sinn, den Titel für die EP zu nehmen, weil ich als Mensch schließlich auch einer der dritten Schimpansen bin. Die Idee dabei war aber auch, dass der Titel die Trennlinie zwischen Mensch und Affe verschwommen erscheinen lässt. Das hat mir gefallen, denn manchmal kann man schon das Gefühl haben, dass wir Menschen in der Evolution noch nicht sehr weit gekommen sind.“