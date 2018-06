Martha Wilson: Ein Feminismus voller Gelächter

Die Kunst hatte bei der Analyse solcher Phänomene wieder einmal die Nase vorn, und Martha Wilson (70) ist dabei als Avantgardistin ersten Ranges zu nennen. Der Kunstraum Niederösterreich richtet der US-Künstlerin nun nun eine kompakte, dichte Werkschau aus (bis 28. 7.). Kuratiert wurde diese von Felicitas Thun-Hohenstein, die auch für den Biennale-Beitrag einer anderen feministischen Avantgardistin, Renate Bertlmann, 2019 in Venedig zuständig ist.

Mit dem „Power Posing“ begann Wilson bereits in den frühen 1970er Jahren: Sie inszenierte sich etwa in einer Fotoserie abwechselnd als Hausfrau, Kampflesbe, Hippie-Frau oder Businesslady, um herauszufinden, dass ihr keine dieser Rollen so ganz passte und ihr nichts anderes übrig blieb, als Künstlerin zu sein. Sie schlüpfte gemeinsam mit fünf anderen Frauen in die Rolle einer imaginären Luxuslady namens „Claudia“ und dokumentierte fotografisch, welche Ästhetik – Pelzmäntel, High Heels, lackierte Fingernägel – diesen Frauentyp definiert.