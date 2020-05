Marshall McLuhan: Philosoph und Popstar

McLuhans Thesen werden gern auf Slogans reduziert: Der Satz "Das Medium ist die Botschaft" ist ebenso ins populäre Bewusstsein eingegangen wie der Begriff vom "globalen Dorf". Tatsächlich ist McLuhans Medientheorie äußerst vielschichtig und bisweilen schwer entzifferbar (was die Kult-Aura des Professors freilich nur noch stärkte).



Der Begriff "Medien" ist bei McLuhan nicht auf TV-Geräte, Radios etc. beschränkt: Medien sind für ihn "Erweiterungen des Menschen", ein Rad ist als verlängerter Fuß ebenso ein "Medium" wie ein Haus als Erweiterung der menschlichen Haut. Je nachdem, welcher Medien bzw. Werkzeuge wir uns bedienen, ändert sich auch unsere sinnliche Wahrnehmung und unser Verhältnis zur Welt.



Entgegen der vielfachen Wahrnehmung als Pop-Philosoph war McLuhan kein Fan, sondern "eher eine Kassandra des neuen Medienzeitalters", wie es der Wiener Philosoph Frank Hartmann formulierte. Dennoch erkannte der Theoretiker die Notwendigkeit, die Medienwelt zu erforschen, nicht zuletzt, um die Werte der Schriftkultur zu erhalten.



Auch die Vision vom "globalen Dorf", in der McLuhans Gedanken zur medialen Bewusstseins-Vernetzung mündeten, war keineswegs positiv besetzt. "Ich nehme an, er wäre entsetzt darüber gewesen, in so vieler Hinsicht richtig gelegen zu haben", schreibt Biograf Coupland. "Und auch wahnsinnig froh, in der Ewigkeit zu leben statt in unserer weltlichen Zukunft."