Mark Hollis: Frontmann der Pop-Band Talk Talk gestorben

Mit Hits wie „It’s My Life“ und „Such A Shame“ hatte die britische Band Talk Talk in den 80ern bekannte Synthie-Pop-Ohrwürmer geliefert. Nun ist Frontmann Mark Hollis mit 64 Jahren gestorben. Das bestätigte sein langjähriger Manager Keith Aspden am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur und auf Facebook.