Mariah Carey als "Person des Jahres" 2026 von Grammy-Stiftung geehrt

Die US-amerikanische Sängerin Mariah Carey wird von der Stiftung MusiCares als "Person des Jahres" 2026 geehrt.

Damit würdigt die Wohltätigkeitsorganisation der "Recording Academy", die als Dachverband der US-Musikbranche die Grammy Awards vergibt, die fünfmalige Grammy-Gewinnerin nach eigenen Angaben für ihre herausragende musikalische Karriere und ihr langjähriges soziales Engagement.

Die Verleihung der Auszeichnung soll Ende Jänner 2026, zwei Tage vor der Grammy-Gala in Los Angeles, stattfinden. Im Rahmen der geplanten Benefiz-Gala sollen zahlreiche Künstlerinnen und Künstler zu Ehren Careys auftreten. Der Erlös der Veranstaltung fließt traditionell an Programme zur Unterstützung bedürftiger Musikschaffender – etwa in den Bereichen Suchtprävention, finanzielle Nothilfe und medizinische Versorgung.