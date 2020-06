Mariah Carey bekommt ständige Show in Las Vegas

US-Sängerin Mariah Carey (44) bekommt eine ständige Show in Las Vegas. Sie werde im "Caesars Palace" auftreten, gab sie in der Talkshow von US-Moderatorin Ellen DeGeneres bekannt. "Das ist etwas ganz Spezielles für mich und ich hoffe, die Fans werden begeistert sein", sagte sie in einem Vorschauvideo auf die Fernsehsendung. Die Show werde von ihren mittlerweile 18 Nummer-eins-Hits inspiriert sein

Mariah Carey hat bestätigt, eine eigene Auftrittsreihe in Las Vegas zu bekommen. In den vergangenen Tagen wurde bereits berichtet, dass sich die Sängerin angeblich in den finalen Verhandlungen um ein langfristiges Engagement in der Spielerstadt befinde. Nun ist es offiziell: Frühestens Ende des Jahres wird die 44-Jährige im 'Caesar's Palace' mit einer eigenen Show auftreten und damit die Lücke füllen, die Celine Dion hinterlassen hat.