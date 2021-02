Maria Eichhorn vertritt Deutschland auf der Biennale Venedig

Die Künstlerin Maria Eichhorn wird 2022 den Deutschen Pavillon auf der 59. Biennale in Venedig gestalten. Die 58-Jährige tritt damit in die Fußstapfen von Gerhard Richter (1972), Joseph Beuys (1976), Hans Haacke (1993), Rosemarie Trockel (1999), Isa Genzken (2007) und Christoph Schlingensief (2011).

„Maria Eichhorn ist genau die Künstlerin, die ich schon immer im Deutschen Pavillon auf der Biennale in Venedig sehen wollte“, sagt Yilmaz Dziewior, Direktor des Kölner Museums Ludwig und Kurator des Pavillons. Die beiden kennen sich gut und arbeiten nun schon zum vierten Mal zusammen. So richtete er ihr 2014 - damals in seiner Funktion als Direktor des Kunsthaus Bregenz - eine Einzelschau aus.