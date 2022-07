Marco Kleebauer übt das Loslassen mit assoziativen Songs und Farbe

„Das Thema Loslassen hat mich nicht mehr losgelassen.“ Marco Kleebauer, Mitglied der Bands Leyya und Sharktank, aber auch Produzent von Bilderbuch und des kommenden Albums von Singer/Songwriter Faber, lacht über die Ironie in seiner Aussage. Sie bezieht sich auf das Grundthema seines eben erschienenen Albums „The Trouble Of Saying Goodbye“ und der gleichnamigen Ausstellung seiner Bilder am 11. und 12. Juli im „Raum mit Licht“ in der Kaiserstraße in Wien.